أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم، أن بريطانيا ستلغي زيادة مخططة على ضريبة وقود السيارات، وذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة الناجمة جزئياً عن الصراع في الشرق الأوسط.



وأوضح ستارمر أمام البرلمان أن الخفض الحالي لضريبة الوقود بمقدار 5 بنسات لكل لتر، الذي كان من المقرر أن ينتهي مفعوله في شهر سبتمبر القادم، سيُمدد الآن حتى نهاية العام.



إعفاء من ضريبة الطرق



وأشار ستارمر إلى أن الحكومة ستمنح شركات الشحن البري إعفاءً من ضريبة الطرق لمدة 12 شهراً.



وكانت صحيفة «ذا صن» قد أفادت في وقت سابق أن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز تعتزم هذا الأسبوع إلغاء الزيادة التي كانت الحكومة تخطط لفرضها على ضريبة الوقود، من دون أن توضح الصحيفة مصدر معلوماتها.



يذكر أن الحكومة البريطانية قد تعرضت لضغوط من أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب الإصلاح «ريفورم يو كيه»، والمحافظون، والديمقراطيون الليبراليون، للتراجع عن الزيادة، بعد ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.