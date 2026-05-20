حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، من أن إغلاق مضيق هرمز يُنذر بصدمة في قطاع الأغذية الزراعية، ما قد يُؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال 6 إلى 12 شهراً.



وأوضحت المنظمة، اليوم، أن تعطّل الملاحة عبر المضيق لا يُعد مجرد أزمة شحن مؤقتة، بل هو تهديد واسع النطاق لسلاسل الإمداد الغذائية والطاقة والأسمدة.



مسارات بديلة



ودعت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص للتحرك سريعاً لتأمين مسارات تجارية بديلة، وتجنب فرض قيود على الصادرات، وضمان استمرار تدفقات المساعدات الإنسانية.



وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة ماكسيمو توريرو، في مقابلة بودكاست نُشرت اليوم: «إن الوقت حان لتعزيز قدرة الدول على مواجهة هذه الصدمات وتقليل آثارها المحتملة».



خطوط ائتمان



وأوصت المنظمة، على المدى القصير، بتحويل حركة التجارة إلى مسارات برية وبحرية بديلة، والامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية، مع استثناء المساعدات الغذائية من أي قيود تجارية.



وعلى المدى المتوسط، دعت المنظمة إلى توفير خطوط ائتمان طارئة للمزارعين تتناسب مع مواسم الحصاد، وتوسيع استخدام السجلات الرقمية للمزارعين لتسريع صرف المساعدات.