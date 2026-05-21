تتباين الطموحات بين فرق تبحث عن النجاة من الهبوط، وأخرى تسعى لإنهاء الموسم بصورة إيجابية، في الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يستضيف الرياض نظيره الأخدود على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة، في مواجهة مصيرية لأصحاب الأرض الذين يتمسكون بفرصة البقاء حتى اللحظة الأخيرة. ويدخل الرياض اللقاء وهو يحتل المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات و9 تعادلات مقابل 18 خسارة، بينما يخوض الأخدود المباراة بعد تأكُّد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يملك 20 نقطة فقط في المركز الـ17.

ويحتاج الرياض إلى الفوز وانتظار تعثّر ضمك أمام النصر لكي يبقى، ما يجعل المواجهة أشبه بمعركة مصيرية يدخلها الفريق بكامل قوته الهجومية منذ البداية.

وفي بريدة، يلتقي الخلود مع الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان لتحقيق الفوز الـ10 هذا الموسم، بعد أن ضمنا البقاء رسمياً في دوري المحترفين.

ويحتل الخلود المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، بعدما حقق 9 انتصارات و5 تعادلات، فيما يأتي الفتح في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، محققاً 9 انتصارات و9 تعادلات.

ويتطلع الفريقان إلى إنهاء الموسم بانتصار يمنحهما دفعة معنوية، خصوصاً أن المواجهات السابقة بينهما شهدت إثارة كبيرة، إذ تفوق الخلود في آخر مباراتين بنتيجتي 2-1 و5-2 بعد تعادل أول جمعهما بنتيجة 1-1.