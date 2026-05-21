حقق الشاب علي محمد علي آل مسفر الأسمري إنجازاً عالمياً بحصوله على الميدالية البرونزية في معرض ITEX 2026 المقام في ماليزيا، عن اختراعه المبتكر المتمثل في «خوذة ذكية» تهدف إلى حماية العاملين في ميادين العمل وتعزيز معايير السلامة المهنية.

كما نال الاختراع جائزة خاصة من منظمة WIPA، تقديراً لتميّزه كأحد أفضل المشاريع المشاركة في المعرض، وسط منافسة دولية واسعة ومشاركة نخبة من المبتكرين من مختلف دول العالم، كان ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا أسامة الأحمدي.

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لحضور الكفاءات السعودية الشابة في المحافل الدولية، وإبرازاً لقدرات أبناء الوطن في مجالات الابتكار والتقنية.