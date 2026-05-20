تأهلت طالبات تخصص هندسة الحاسب والشبكات ضمن قائمة أفضل مشاريع التخرج المرشحة للمشاركة في ملتقى الابتكار وريادة الأعمال الرقمية لمشاريع التخرج 2026، في إنجاز أكاديمي يعكس تميز الكفاءات الوطنية الشابة وقدرتها على تقديم حلول تقنية واعدة.



وشمل الترشيح المهندسات: شوق مشهور، وناصرة عبدالرحمن، وسدين صابر، ونادية محمد، وفدوى محمد، ووجن مكي، وغدي القحطاني، بعد نجاح مشاريعهن في استيفاء معايير التميز والابتكار التي يعتمدها الملتقى لاختيار أفضل المشاريع المشاركة.



ويأتي هذا الترشيح تتويجاً للجهود العلمية والعملية التي بذلتها الطالبات خلال رحلتهن الأكاديمية، وامتداداً لدعم بيئات التعليم والابتكار للمواهب الشابة وتمكينها من الإسهام في التحوّل الرقمي وريادة الأعمال، وسط تطلعات بأن تشكل هذه المشاريع إضافة نوعية تسهم في خدمة المجتمع وتطوير الحلول التقنية المستقبلية.