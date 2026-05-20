أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، دون اعتباره جائحة عالمية، مؤكدة أن التفشي الحالي يمثل خطرًا مرتفعًا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه لا يصنّف حاليًا جائحة عالمية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي، أن لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية عقدت اجتماعًا بشأن تفشي وباء إيبولا الناجم عن فيروس «بونديبوجي», وأصدرت عدة توصيات ركزت على تعزيز الرصد الوبائي والكشف المبكر وتسريع تتبع المخالطين وزيادة قدرات الفحص المخبري خاصة مع وجود مئات الحالات المشتبه بها، وصعوبة تقدير الحجم الحقيقي للتفشي.