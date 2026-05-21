أسدل مدافع الشباب علي البليهي الستار على تجربته مع «الليوث»، برسالة وداع حملت الكثير من المشاعر والتقدير، عقب نهاية الموسم الرياضي وانتهاء فترة إعارته قادماً من الهلال، بعد أشهر قضاها بقميص الشباب حظي خلالها بتفاعل كبير من الجماهير الشبابية.



وظهر البليهي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» برسالة مؤثرة، عبّر فيها عن امتنانه لكل من دعمه داخل النادي، مؤكداً أن تجربته مع الشباب كانت من المحطات التي ستبقى عالقة في ذاكرته، لما وجده من محبة وتقدير منذ انضمامه للفريق.



وقال البليهي: «كانت تجربة ثرية لي بشكل كبير»، قبل أن يوجه شكره لجماهير الشباب ولاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية، مؤكداً أن الفترة التي قضاها داخل النادي شهدت العديد من اللحظات الجميلة والدعم الكبير من الجميع.



كما حملت رسالة مدافع الشباب جانباً عاطفياً تجاه الجماهير، بعدما قال: «سامحوني لو قصرت بيوم واعذروا أخوكم اللي حب ناديكم من حبكم»، في كلمات لاقت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير الشبابية التي أشادت بما قدمه اللاعب داخل وخارج الملعب.



ولم ينسَ البليهي توجيه أمنياته لنادي الشباب في المرحلة القادمة، وأكد ثقته بقدرة الليوث على العودة لمكانتهم الطبيعية والمنافسة على البطولات، مختتماً رسالته بقوله: «الله يفرحكم بعودة النادي إلى مكانه الطبيعي يزاحم المنصات.. موفقين يا الليوث».



وشهدت رسالة البليهي تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن اللاعب نجح خلال فترة قصيرة في تكوين علاقة مميزة مع جماهير الشباب، بفضل شخصيته القيادية وخبرته الكبيرة التي انعكست على أداء الفريق خلال الموسم.



الجدير بالذكر أن علي البليهي انضم إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي الهلال بنظام الإعارة، في خطوة دعمت الخط الخلفي للفريق بعنصر يمتلك خبرة طويلة في المنافسات المحلية والقارية، إضافة إلى حضوره المستمر مع المنتخب السعودي خلال السنوات الأخيرة.