أعلن الاتحاد غياب لاعبه حسام عوار عن تدريبات الفريق الأول أمس، إلى جانب تأكد عدم مشاركته في مواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، بعد تعرضه لالتهاب في اللوزتين وارتفاع في درجة الحرارة، بحسب ما أوضحه التقرير الطبي للنادي.



ويأتي غياب النجم الجزائري في توقيت مهم قبل ختام الموسم، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها داخل تشكيلة الاتحاد، بعدما قدّم مستويات مميزة وأسهم بشكل واضح في نتائج الفريق خلال الموسم الجاري، سواء من الناحية الهجومية أو في صناعة اللعب بمنطقة الوسط.



وفي المقابل، يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز أمام القادسية في الجولة الأخيرة، من أجل إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وتعزيز حظوظه في المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم القادم، وسط تطلعات جماهيره بمواصلة الحضور القاري والمنافسة على البطولات.