أسدلت محكمة أمريكية الستار على أحد أبرز النزاعات في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما رفضت هيئة المحلفين الدعوى التي رفعها إيلون ماسك على مؤسسي OpenAI، في حكم يمنح الشركة دعمًا قانونيًا مهمًا في إطار تحولها إلى نموذج ربحي مدعوم باستثمارات ضخمة من مايكروسوفت.

ويُعد ذلك انتصارًا قانونيًا لكلٍّ من مؤسسي الشركة سام ألتمان وجريج بروكمان بعد أسابيع من جلسات المحاكمة المكثفة، وخلصت الهيئة إلى أن المهلة القانونية لتقديم الدعوى كانت قد انتهت بالفعل عند رفع ماسك القضية في عام 2024، إذ اتهم ألتمان وبروكمان بـ«الاستيلاء على مؤسسة خيرية» عقب مغادرته الشركة عام 2018.

ومع أن قرار هيئة المحلفين حمل صفة «استشارية»، فإن القاضية إيفون جونزاليس روجرز وافقت على الحكم، مؤكدةً رفض دعاوى «الإخلال بالثقة الخيرية والإثراء غير المشروع» بسبب تجاوز المهلة القانونية. كما حذّرت محامي ماسك من أن أي استئناف محتمل قد يُرفض فورًا.