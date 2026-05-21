شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ ، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ظهر خلالها برفقة الفنان المصري محمد رمضان، والكاتب المصري أحمد مراد، والمنتج اللبناني صادق الصباح، والإعلامي محمد عبدالمتعال.

مفاجأة قريباً

وأثار اللقاء حالة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور، خصوصاً بعدما أرفق تركي آل الشيخ الصورة بتعليق كتب فيه: «مفاجأة قريباً»، دون الكشف عن تفاصيل المشروع المنتظر.

تحضيرات مسلسل محمد رمضان

ويأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات الخاصة بموسم رمضان 2027، وسط توقعات بتعاون فني ضخم يجمع الأسماء المشاركة في الصورة، سواء على مستوى الدراما أو الإنتاج الفني خلال الفترة القادمة.

وكان محمد رمضان قد أكد سابقاً تعاقده على مسلسل جديد لرمضان 2027 عبر قنوات MBC مصر والعراق والسعودية، موضحاً أن العمل من تأليف أحمد مراد، بينما يجري حالياً الاستقرار على مخرج المسلسل وفريق العمل.

«أسد» في دور العرض

ويعرض لمحمد رمضان حالياً فيلم «أسد»، تحت إخراج محمد دياب لأول مرة، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، ويضم العمل كلاً من اللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا وآخرين.