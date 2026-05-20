كشف الفنان بيومي فؤاد عن استعداده لعرض مسرحية «ما تصغروناش» أمام الجمهور المصري خلال موسم عيد الأضحى، بعد النجاح الذي حققته المسرحية في جدة، مؤكداً لـ«عكاظ» أنه يواصل حالياً البروفات النهائية للعمل استعداداً لانطلاق عروضه في مصر.

نجاح سعودي

وأوضح بيومي فؤاد أن مسرحية «جريمة في فندق السعادة» حققت تفاعلاً واسعاً خلال عرضها في الرياض، خصوصاً مع مشاركة الفنان أحمد عيد، مشيراً إلى أن استقبال الجمهور السعودي للعمل كان استثنائياً، وهو ما انعكس على أجواء العروض وردود الفعل.

أكشن سريع

وعن مشاركته في مسلسل «الفرنساوي»، أكد أنه يقدم شخصية مختلفة تعتمد على سرعة الإيقاع وتطور الأحداث، موضحاً أن مفهوم الأكشن لم يعد قائماً فقط على المطاردات أو مشاهد العنف، بل أصبح مرتبطاً بإيقاع العمل والجدية في الأداء.

سر الاستمرار

وأشار إلى أن الصبر والإخلاص هما السر الحقيقي وراء استمراره ونجاحه، مؤكداً أنه يتعامل مع جميع أدواره بالجدية نفسها مهما كانت مساحة الدور، وهو المبدأ الذي يحرص على غرسه في أبنائه أيضاً.

حلم قديم

وكشف بيومي فؤاد أنه كان يحلم في بداياته بأن يصبح محامياً أكثر من كونه ممثلاً، لاعتقاده أن المحامي الناجح يمتلك قدرات تمثيلية كبيرة، لافتاً إلى أن النجاح الحقيقي لا يرتبط بالمال فقط، بل بقيمة ما يقدمه الإنسان في عمله.

تجديد مستمر

وأكد أنه يسعى خلال الفترة القادمة إلى تقديم شخصيات مختلفة ومتنوعة، خصوصاً بعد مشاركته في عدد كبير من الأعمال خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أنه يبحث دائماً عن الاختلاف والتجديد حتى داخل الإطار الكوميدي.