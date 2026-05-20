أسدلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الستار على خلافها مع شقيقها محمد، بعدما تنازلت عن جميع القضايا المتبادلة بينهما، في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمة الأسرية التي استمرت خلال الفترة الماضية، وجاء آخر هذه القضايا مرتبطاً بحكم صادر بسجن شقيقها 6 أشهر، بتهمة التعدي عليها، قبل أن تتراجع شيرين عن استكمال الإجراءات القانونية وتقرر إنهاء النزاع بشكلٍ ودي.

تنازل متكرر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتنازل فيها شيرين عن قضايا ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، إذ سبق لها التنازل عن قضيتين أخريين خلال الفترات الماضية، وذلك لأسباب عائلية ورغبةً منها في الحفاظ على الروابط الأسرية وإنهاء الخلافات داخل العائلة، خصوصاً أن شيرين تعمل في الفترة الحالية على الابتعاد عن أي أزمات سواء عائلية أو فنية.

تفاصيل الحكم القضائي

وقررت محكمة جنح المقطم، مارس الماضي، سجن محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين، لمدة 6 أشهر، مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي عليها وإتلاف محتويات منزلها، إذ تم اتهام شقيق الفنانة بالتعدي عليها داخل مسكنها بمنطقة المقطم، إلى جانب إحداث تلفيات بمحتويات الشقة، وهو ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.