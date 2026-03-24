أصدرت محكمة مصرية جنح المقطم حكماً بسجن شقيق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لمدة 6 أشهر، مع إلزامه بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بعد ثبوت تورطه في التعدي على منزل شقيقته وتخريب محتوياته.

تفاصيل الواقعة

جاء الحكم في القضية رقم 1548 لسنة 2026، بعد أن أثبتت التحقيقات قيام المتهم بأفعال التعدي وإحداث تلفيات داخل منزل شيرين عبدالوهاب.

إجراءات قانونية سريعة

وبدأت السلطات التحقيق فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالة المتهم للمحاكمة التي انتهت بالحكم الصادر.

أزمتها مع شقيقها

وسبق أن اتخذت شيرين عبدالوهاب إجراءً قانونياً ضد شقيقها محمد عبدالوهاب على خلفية خلافات عائلية، وتقدمت ضده ببلاغ رسمي اتهمته فيه بمحاولة التعرض لها.

وألزمت السلطات شقيق شيرين عبدالوهاب بتوقيع تعهد رسمي بعدم الاقتراب منها أو مضايقتها مستقبلاً، ضمن إجراءات حماية شخصية لضمان سلامتها.