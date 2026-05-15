في مفاجأة لم يتوقعها أكثر المتفائلين بشركة أبل، نجح هاتف iPhone 17 Pro في قلب الطاولة على عمالقة «أندرويد»، بعدما تصدر اختبارات سرعة الشحن في سيناريوهات الاستخدام الحقيقي، متفوقاً على 32 هاتفاً منافساً، من بينها الغريم التقليدي Samsung Galaxy S26 Ultra.

«الكفاءة الذكية» تهزم الأرقام الضخمة

الاختبار الذي أجراه موقع CNET الشهير، ركّز على قياس نسبة الشحن خلال 30 دقيقة فقط. وبينما تتباهى شركات أندرويد بأرقام فلكية لسرعة الشحن، أثبتت أبل أن «الكفاءة الذكية» وإدارة الطاقة تتفوق على القوة الغاشمة، حيث حقق آيفون 17 برو أفضل أداء إجمالي عند دمج نتائج الشحن السلكي واللاسلكي.

فرضت أبل هيمنتها المطلقة في اختبارات الشحن اللاسلكي، حيث حصدت 4 مراكز من أصل أفضل 5 هواتف في القائمة. وجاءت النتائج كالتالي في 30 دقيقة:

iPhone 17 Pro: 55%

iPhone 17 Pro Max: 53%

Samsung Galaxy S26 Ultra: 39% (بفارق شاسع!)

ويرجع الخبراء هذا التفوق إلى تطوير تقنية MagSafe، التي تضمن المحاذاة المثالية ومنع فقدان الطاقة بالحرارة.

أما في اختبار الشحن السلكي، فقد استطاع وحش سامسونج Galaxy S26 Ultra الحفاظ على مركزه الأول بنسبة 76%، لكن المفاجأة كانت في اقتراب آيفون 17 برو منه بشدة، حيث حقق 74% في نفس المدة، وهو ما يعكس قفزة هائلة في فلسفة أبل التي كانت تتسم بالحذر الشديد سابقاً.

ومن اللافت أن تفوق أبل لم يأتِ عبر زيادة عدد «الواط»، بل من خلال المراهنة على الاستقرار الحراري، مما يسمح للهاتف بامتصاص الطاقة بسرعة ثابتة دون أن تضطر البطارية لتقليل السرعة بسبب السخونة، وهو ما يبدو أنه سيغير قواعد اللعبة في «حرب الهواتف» القادمة.