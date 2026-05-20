أثارت آية زكريا، شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، الجدل بعد حديثها عن تعرضه لإصابة قوية على يد زوجته يارا تامر، مؤكدة بأن الإصابة استوجبت إجراء 45 غرزة في يده عقب الواقعة.

وقالت خلال بث مباشر عبر حسابها على تيك توك: «يارا تسببت في إصابة مسلم بعدما حطمت زجاجة وأصابته بها»، مشيرة إلى عدم علمها بالدافع وراء ما حدث، وستظهر إصابته في مقطع فيديو إذا كانت تنفي الواقعة.

رد يارا

من جانبها نشرت يارا تامرعلى حساباتها الرسمية فيديو من داخل منزلها، ردّت فيه بشكل غير مباشر على ما يتم تداوله، وظهرت وهي ترقص على أغنية «ست البنات» للمطربة هيفاء وهبي، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: «ميشغلناش مين يتكلم، دي حاجات منبصلهاش».

مسلم في الترند

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصدّر اسم مسلم مؤشرات البحث، بعد الأزمة التي أثارتها طليقته الأولى ضحى، والتي اتهمته بعدم الإنفاق على ابنهما «مالك»، مطالبة نقابة المهن الموسيقية بالتدخل لحل الخلاف والحفاظ على حقوقها.

ورد مسلم حينها، عبر حسابه على «إنستغرام»، بنشر مستند قال إنه يثبت تحمله نفقات نجله، موضحاً أنه ينفق ما يقارب 180 ألف جنيه كل 5 أشهر، وعلق قائلاً إن لديه مستندات أخرى وشهوداً تثبت صحة كلامه، مؤكداً أنه لن يتحدّث مجدداً عن الأزمة.