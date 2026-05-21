تُوج فريق أستون فيلا الإنجليزي بطلاً لمسابقة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على فرايبورغ الألماني بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب «توبراش بارك» في تركيا.

أهداف المباراة

افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة 41، ثم عزز إميليانو بوينديا تقدم «الفيلانز» بهدف ثانٍ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل مورغان روجرز الهدف الثالث لفريق أستون فيلا في الدقيقة 58، ليقضي على محاولات فرايبورغ للعودة إلى أجواء اللقاء.

إنهاء غياب 30 عاماً

بهذا الانتصار، عاد أستون فيلا إلى منصات التتويج بعد انتظار دام 30 عاماً، كما عزز المدرب أوناي إيمري رقمه القياسي بتحقيق لقبه الخامس في البطولة.