تُوج الزمالك بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة تحديد البطل.

وكان الزمالك بحاجة إلى التعادل فقط لإسعاد جماهيره، بعد أيام قليلة من خسارة نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح.

الدباغ يسجل هدف الفوز

جاء هدف الزمالك في الدقيقة الثامنة عن طريق عدي الدباغ، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ ساذج من دفاع سيراميكا كليوباترا.

وفي الشوط الثاني، ألغى حكم المباراة الهدف الثاني للزمالك بداعي وجود خطأ من اللاعب شيكو بانزا تجاه أحد مدافعي سيراميكا، قبل مراوغة حارس المرمى وتسديد الكرة في الشباك.

بطل رغم الأزمات

ورغم الأزمات المالية التي يمر بها «الفارس الأبيض»، وارتفاع القضايا المالية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى 18 قضية، إلا أنه حصد لقب الدوري المصري، وكان قريباً من التتويج بلقب الكونفدرالية.

ترتيب الزمالك

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.