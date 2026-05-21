حافظت السعودية على صدارتها لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية، وفقاً للتحديث الأخير الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 2025 - 2026.

وجاءت المملكة في صدارة التصنيف بـ132.545 نقطة، متقدمةً على اليابان صاحبة المركز الثاني بـ120.410 نقطة، فيما حلّت كوريا الجنوبية ثالثةً بـ87.334 نقطة.

ويعكس استمرار صدارة السعودية للتصنيف الآسيوي للعام السادس على التوالي، النتائج المميزة التي تحققها الأندية السعودية في المشاركات القارية، إلى جانب الحضور التنافسي المتواصل لممثلي الوطن في البطولات الآسيوية خلال السنوات الأخيرة، إذ تتصدر المملكة التصنيف الآسيوي منذ 2021.

وبحسب توزيع المقاعد المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 2027 - 2028، حصلت الأندية السعودية على الحد الأعلى من المقاعد القارية، بواقع 3 مقاعد مباشرة ومقعدين عبر الملحق في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافةً إلى مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الشكر والعرفان للقيادة على دعمها السخي للقطاع الرياضي، الذي أسهم في تحقيق الرياضة السعودية العديد من المنجزات القارية والدولية، مثمناً جهود وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز في تسخير الإمكانات كافة، ودعم الأندية السعودية بما يعزز حضورها وتميزها على المستوى القاري.

وأكّد المسحل أن استمرار المملكة في صدارة التصنيف الآسيوي يعكس حجم العمل المتكامل والتطور الذي تشهده الكرة السعودية على مختلف الأصعدة، متمنياً التوفيق لممثلي الوطن في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على الألقاب القارية خلال المواسم القادمة.