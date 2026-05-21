أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العاصمة الفرنسية باريس ستحتضن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في خطوة وصفها بأنها «سابقة تاريخية» وشرف كبير لفرنسا، موجهاً شكره إلى المملكة العربية السعودية على ثقتها، ومؤكداً جاهزية بلاده لاستقبال الحدث العالمي والترحيب بالعالم مجدداً.

وقال ماكرون عبر حسابه على منصة «إكس»: «ستُقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس!.. إنها سابقة تاريخية وشرف كبير لنا. شكراً للمملكة العربية السعودية على ثقتها».

أول نسخة خارج السعودية

وكانت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية قد أعلنت أمس (الأربعاء) اختيار باريس لاستضافة نسخة 2026، خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس، لتكون أول نسخة تُقام خارج المملكة، ضمن إستراتيجية تستهدف توسيع حضور البطولة عالمياً وترسيخ مكانتها كأكبر حدث دولي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وأكدت المؤسسة أن الخطوة تأتي في إطار تطبيق نظام المداورة بين المدن المستضيفة، بما يعزز انتشار البطولة عالمياً، ويحوّلها إلى منصة تجمع اللاعبين والأندية والناشرين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.

تسريع نظام المداورة

وأوضحت المؤسسة أن قرار تسريع نظام المداورة والإعلان المبكر عن استضافة باريس جاء عقب تقييم شامل للجوانب التنظيمية والتشغيلية، مع الأخذ في الاعتبار استقرار البطولة ووضوح جدولها الزمني للفرق واللاعبين والشركاء والجماهير، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما يضمن استمرارية الحدث وتعزيز أثره العالمي.

2000 لاعب و75 مليون دولار

وكشفت المؤسسة أن البطولة ستحافظ على كامل هيكلها التنظيمي ومنظومتها التنافسية، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، و200 نادٍ يمثلون أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 لعبة إلكترونية شهيرة.

كما ستشهد البطولة جوائز مالية تتجاوز 75 مليون دولار، في رقم يُعد الأكبر بتاريخ الرياضات الإلكترونية، ما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع بوصفه أحد أسرع قطاعات الاقتصاد الرقمي والترفيه نمواً في العالم.