اعتذر مدير محطة راديو كارولاين البريطانية الشهيرة بيتر مور للملك تشارلز الثالث بعد أن أعلنت المحطة وفاته بالخطأ، في واقعة أثارت الذعر بين المستمعين يوم الثلاثاء 19 مايو.

وقال مور في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمحطة: «تم الإعلان خطأً أن جلالة الملك قد توفي.. نعتذر لجلالته وللمستمعين عن الإزعاج والضيق الذي تسببنا فيه عن غير قصد».

وأوضح مدير المحطة أن الخطأ وقع بسبب خلل حاسوبي في الاستوديو الرئيسي، أدى إلى تفعيل بروتوكول «وفاة العاهل» المُعد مسبقاً في جميع المحطات الإذاعية البريطانية تحسباً لهذا الحدث.

وعند تفعيل البروتوكول بالخطأ، قامت المحطة بقطع البث فوراً، وبثت الإعلان الرسمي، ثم عزفت النشيد الوطني «الله يحفظ الملك» وتوقفت عن البث لمدة حوالى 15 دقيقة، وهو ما يتوافق مع الإجراءات المقررة، وبعد اكتشاف الخطأ، استأنفت البث وتقدمت بالاعتذار مباشرة على الهواء.

وأضاف مور في البيان: «سعدت راديو كارولاين سابقاً ببث رسالة عيد الميلاد لجلالة الملكة الراحلة، ثم لجلالة الملك، ونأمل في الاستمرار في ذلك لسنوات عديدة قادمة».

وراديو كارولاين هي محطة إذاعية بريطانية تاريخية، أُسست عام 1964 كمحطة «قرصان» تبث من البحر لتجاوز احتكار هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وتتميز اليوم ببثها الموسيقي الكلاسيكي والروك، وتبث عبر الإنترنت وفي مناطق وسط وجنوب إنجلترا.

ويُعد بروتوكول «وفاة العاهل» إجراءً موحداً لجميع المحطات البريطانية، يتضمن بث إعلان رسمي، وعزف النشيد الوطني، وقطع البرامج العادية لفترة زمنية معينة احتراماً للحدث.

يأتي الحادث في وقت يقوم الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا بجولة رسمية في إيرلندا الشمالية، وكان يشارك في فعاليات عامة ويتلقى الترحيب الشعبي.