أقامت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، أمس (الأربعاء)، ندوة «التوجيه في الحج» بنسختها الثانية، وذلك بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا، في نادي وزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة.

وهدفت الندوة إلى إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ودور رجال الأمن في مواسم الحج بالمحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم وتسهيل وتيسير أداء نسكهم.

وتناولت الندوة، القيم الوطنية المستدامة في خدمة ضيوف الرحمن، وتكامل الجهود وجودة الأداء، وتعزيز الأداء الأمني لتحقيق الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وجهود الجهات الأمنية في الحج.