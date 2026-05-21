يستعد الفنان فضل شاكر لمرحلة فنية جديدة، بالتزامن مع تطورات ملفه القضائي في لبنان، إذ بدأت إدارة أعماله وضع خطة لعودة تدريجية إلى الساحة الغنائية، بعد سنوات من الغياب وحضور متقطع بأغاني سنقل وصلت الترند العربي.

وبحسب معلومات، أنجز شاكر تسجيل نحو 20 عملاً غنائياً خلال الفترة الماضية، تمهيداً لطرحها تباعاً عقب انتهاء القضايا المرتبطة به، في خطوة تهدف إلى إعادة حضوره الفني واستعادة تواصله مع الجمهور.

ومن بين الأعمال التي جرى الانتهاء منها، أغنية تحمل عنوان «قمري»، يُتوقع أن تكون ضمن أولى الإصدارات القادمة، ضمن خطة فنية جديدة تراهن على العودة القوية للفنان اللبناني إلى المشهد الغنائي العربي.

وتأتي هذه التحركات بعد صدور حكم بالبراءة في إحدى القضايا المرتبطة به، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد النظر أمام القضاء اللبناني، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة لما ستسفر عنه الجلسات القادمة.

ويترقب جمهور فضل شاكر حضوره القادم، خاصة في ظل الشعبية التي لا يزال يحتفظ بها، رغم ابتعاده الطويل عن النشاط الفني المباشر، وما يرافق ذلك من اهتمام واسع بأي أعمال جديدة تحمل صوته وتوقيعه الفني.