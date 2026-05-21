تحولت ساعات الفجر الهادئة والساكنة في منزل الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي إلى كابوس إلكتروني مرعب ومحبس للأنفاس، بعدما استيقظت فجأة على سيل لا يتوقف من الاتصالات الهاتفية والرسائل العاجلة التي تخبرها بأن حسابها الرسمي على منصة «فيسبوك» تعرض لعملية اختراق وقرصنة مدبرة، وأن مقطع فيديو «مسيئاً وغير لائق بالمرة» نُشر باسمها وصورتها أمام آلاف المتابعين.

ابنتها تكتشف الكارثة.. والأسرة تفاجئ الجميع

الصدمة لم تكن تقف عند حدود اختراق الحساب الشخصي فحسب، بل تمثلت في طبيعة المحتوى الخادش والصادم الذي ظهر على الصفحة، وهو ما فجّر حالة واسعة من الجدل والارتباك الممزوج بالغضب بين جمهور الفنانة المعتزلة، خصوصا مع اختفائها الحالي عن الإنترنت بسبب الإرهاق الشديد وحرصها على الصيام خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر ذي الحجة.

وبحسب رواية النجمة المعتزلة، فإن ابنتها كانت أول من كشف لها تفاصيل تلك الفضيحة الإلكترونية التي حلت بالحساب، لتبدأ الأسرة بعدها محاولات تقنية عاجلة للسيطرة على الصفحة المنتهكة.

لكن المفاجأة المدوية كانت في قرار الأسرة بالإبقاء مؤقتاً على الفيديو المسيء وعدم حذفه فوراً، وذلك بهدف ذكي يتمثل في توثيق الأدلة الرقمية و«الروابط الإلكترونية» لتقديم بلاغ رسمي وموثق لإدارة «فيسبوك» والجهات القانونية والأمنية المختصة بمكافحة جرائم الإنترنت في مصر.

وفي أول رد فعل غاضب وناري، خرجت شمس البارودي برسالة حادة وشديدة اللهجة وجهتها مباشرة للشخص المخترق «الهاكر»، قالت فيها دعاءً اهتزت له منصات التواصل: «ربنا ما يربحك ولا يريحك»، معلنة بشكل قاطع أنها لن تكتفي بمجرد استعادة حسابها المسلوب، بل ستقوم بملاحقة المتورط قضائياً وجنائياً حتى يتم إلقاء القبض عليه لينال جزاءه.

هذه الأزمة العاصفة أعادت اسم شمس البارودي إلى واجهة التريند والجدل مجدداً، على الرغم من ابتعادها الطويل والصارم عن الأضواء الكاشفة والكاميرات منذ عقود، وسط حالة تعاطف شعبي جارف من جمهورها الذي اعتبر ما حدث بمثابة «استهداف متعمد وخبيث» لتاريخ الفنانة المعتزلة واسمها وعائلتها الفنية المرموقة.

ومع تصاعد حوادث اختراق حسابات المشاهير في العالم العربي أخيرا، تحولت الواقعة إلى واحدة من أكثر القصص تداولاً، خصوصاً مع تأكيد عائلة البارودي أنها بدأت بالفعل تحركات قانونية موسعة لتحديد الهوية الرقمية للمسؤول عن هذا الاختراق الصادم ومنع تكرار مثل هذا الاعتداء الأخلاقي والإلكتروني.