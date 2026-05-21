سجلت الصادرات السلعية للمملكة ارتفاعًا بنسبة 21.5% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة بارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 37.4%، فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 80.3% مقابل 71% في مارس من العام الماضي، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، انخفضت بنسبة 17.3% مقارنة بمارس 2025، كما تراجعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 27%، في حين ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 2.5%، نتيجة ارتفاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة 51.1%، والتي مثلت 62.4% من إجمالي إعادة التصدير.

وفي المقابل، انخفضت الواردات خلال مارس 2026 بنسبة 24.8%، بينما ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 218.9% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وبيّنت الهيئة أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 39.3% في مارس 2026 مقابل 35.8% في مارس 2025، نتيجة انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 17.3% مقابل انخفاض أكبر في الواردات بلغ 24.8%.

وعلى مستوى السلع، جاءت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» في صدارة الصادرات غير البترولية بنسبة 27.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مرتفعة بنسبة 46.2% مقارنة بمارس 2025، تلتها «منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بنسبة 20.1% رغم تراجعها بنسبة 39.1%.

أما الواردات، فقد تصدرت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة 30.4% من إجمالي الواردات رغم انخفاضها بنسبة 11.9%، تلتها «منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بنسبة 9.9% بانخفاض بلغ 18.5%.

وأشار التقرير إلى أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري للمملكة، مستحوذة على 14.1% من إجمالي الصادرات السعودية في مارس 2026، تلتها الهند بنسبة 13.7% ثم اليابان بنسبة 9.5%. كما تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للمملكة بنسبة 26.7% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.4% ثم الإمارات بنسبة 7.1%.

وفيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة منافذ الواردات بنسبة 29.8% من إجمالي الواردات، تلاه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 18.9%، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 16.4%. بينما تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منافذ الصادرات غير البترولية بنسبة 23.4%، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.2%.