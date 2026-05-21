بدأ فيلم «أسد» للنجم محمد رمضان مرحلة جديدة من انتشاره العربي، بعدما انطلق عرضه رسمياً اليوم (الخميس) في 12 دولة عربية بالتزامن، عقب طرحه أخيراً في دور العرض المصرية وتحقيقه حضوراً لافتاً داخل شباك التذاكر.

قفزة بالإيرادات

وواصل الفيلم حصد الإيرادات القوية في السينمات المصرية، بعدما سجل قرابة 3 ملايين جنيه خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى نحو 30 مليون جنيه خلال أسبوع واحد فقط من انطلاق عرضه، في مؤشر يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على العمل.

أجواء تاريخية

وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي يعود إلى القرن التاسع عشر، إذ يجسد محمد رمضان شخصية (عبد) يخوض رحلة صراع وتمرد بعد قصة حب تقلب حياته رأساً على عقب، ليواجه العبودية وسط أجواء درامية مليئة بالمواجهات والمعارك.

أبطال العمل

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إلى جانب ظهور خاص للفنانين ماجد الكدواني، وأحمد داش.

صناع الفيلم

ويحمل العمل توقيع المخرج محمد دياب، بينما شارك في كتابة السيناريو كل من شيرين دياب وخالد دياب، فيما وضع الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه.