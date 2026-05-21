أعلن الفنان المصري محمد رمضان إطلاق «تحدي المليون جلابية» غداً (الجمعة)، معتبراً يوم 22 مايو «العيد الرسمي الأول للجلابية الصعيدي»، وذلك في إطار دعمه للزي والتراث الصعيدي بعد الجدل الأخير حول منع دخول بعض الشباب بالجلابية في أحد المواقع الخاصة بفيلمه الجديد «أسد».

مطالبة بالاعتذار

وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حساباته على «إنستغرام» مرتدياً الزي الصعيدي، مؤكداً أنه طالب باعتذار رسمي لأهالي الصعيد بشأن الواقعة، إلا أنه لم يتم تقديمه حتى الآن، بحسب قوله، ما دفعه لإطلاق هذه المبادرة.

دعوة للمشاركة

ودعا رمضان جمهوره إلى المشاركة في التحدي عبر ارتداء الجلابية الصعيدي ونشر صورهم على مواقع التواصل، مشدداً على أن الفعالية ستتحول إلى تقليد سنوي يتم الاحتفال به في نفس التوقيت كل عام، قبل يوم من عيد ميلاده، حسب وصفه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما روى الشاب محمد المطعني تفاصيل منعه مع شخصين آخرين من دخول عرض فيلم «أسد» داخل سينما بأحد الفنادق، بسبب ارتدائهم الجلابية الصعيدي، موضحاً أنه كان برفقة رجل مسن يبلغ من العمر 75 عاماً كان يرغب في مشاهدة الفيلم.

وأشار إلى أن الموقف كان محرجاً، خصوصاً للرجل المسن، قبل أن يتم لاحقاً توجيه دعوة لهم من صناع العمل لحضور الفيلم، في حين أثارت الواقعة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب المنع وسياسات الزي داخل دور العرض.