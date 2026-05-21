يسرا تحتفل بانتهاء تصوير أحدث أفلامها «بنات فاتن»

احتفل فريق عمل فيلم «بنات فاتن» بطولة الفنانة المصرية يسرا بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل، وسط أجواء احتفالية جمعت أبطاله وصناعه، مع التقاط الصور التذكارية احتفاءً بانتهاء مرحلة التصوير.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من أبطال الفيلم، أبرزهم هدى المفتي وباسم سمرة، إلى جانب المخرج محمد نادر وفريق الإنتاج والتصوير، في أجواء يغمرها الحماس والفرحة بانتهاء التصوير.



تدور قصة بنات فاتن حول حكاية مستوحاة من الواقع، تتناول صراعًا إنسانيًا بين الحب وظروف المجتمع القاسية، حيث تنكشف أسرار داخل بيت «فاتن» تقلب مسار الأحداث وتغير مصير الشخصيات.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم يسرا، هدى المفتي، باسم سمرة، مصطفى شحاتة، وإسلام مبارك، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان حسن مالك كضيف شرف، والفيلم من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإخراج محمد نادر، على أن يطرح في دور العرض خلال الفترة القادمة بعد تحديد موعده النهائي.

وعلى جانب آخر، تعكف يسرا في الفترة الحالية على تصوير مسلسلها الجديد «قلب شمس»، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، سوسن بدر، إدوارد، وأحمد وفيق، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ومن إخراج محمد سامي.