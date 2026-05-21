في خطوة إنسانية، لفت الفنان السوري الشامي الأنظار بموقف مؤثر، بعدما أعلن تكفله بتأمين منزل لطفل سوري كان يعمل في بيع البسكويت بشوارع دمشق لمساعدة أسرته على سداد إيجار المنزل.

تفاعل سريع من الشامي

وجاءت المبادرة عقب تداول مقطع فيديو للطفل أحمد، ظهر خلاله وهو يتحدث بعفوية عن عمله اليومي في الشارع لتوفير احتياجات أسرته، مؤكداً رفضه أن تضطر والدته للعمل، الأمر الذي أثار تعاطف وتفاعل عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعد قبل العيد

من جانبه، تفاعل الشامي مع مقطع الفيديو بشكل لافت، إذ أعاد نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، معبراً عن تأثره الشديد بكلمات الطفل ومعاناته، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ تحمله مسؤولية شراء منزل للأسرة.

وأكد الفنان السوري في رسالة وجهها للطفل وعائلته أن عيد الأضحى القادم سيحل عليهم داخل منزل جديد، مشيراً إلى أنه لن يسمح باستمرار معاناتهم مع الإيجار أو ظروف الحياة الصعبة.

تأمين المنزل رسمياً

كما تمكن الشامي من الوصول إلى الطفل أحمد ووالدته بعد جهود من البحث والتواصل، ليعلن لاحقاً الانتهاء رسمياً من تأمين المنزل الجديد للأسرة.

من جهته، أعرب الطفل أحمد عن سعادته الكبيرة بالمبادرة، مؤكداً أن دعم الشامي منحه شعوراً بالأمان وأعاد إليه ثقته بالناس، فيما رد الفنان عليه بعفوية قائلاً: «من اليوم اسمك أحمد البطل».