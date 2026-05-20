استكملت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، جاهزيتها لموسم حج 1447هـ، عبر تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة وتوسيع نطاق التغطية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. وشملت هذه الجهود إجراء تحسينات على البنية التحتية وتبني مجموعة من أحدث التقنيات والحلول الذكية، بما يضمن توفير تجربة اتصال موثوقة وآمنة تخدّم احتياجات ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وتضمنت استعدادات stc تنفيذ 450 عملية توسعة للشبكة، ليصل عدد المواقع الخارجية إلى أكثر من 1100 موقع، بالإضافة إلى نشر أكثر من 3 آلاف نقطة نفاذ لشبكات «واي فاي»، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمة. وبهدف تحسين جودة التغطية الداخلية، قامت المجموعة بتنفيذ 36 عملية توسعة للشبكات الداخلية، من ضمنها تشغيل 29 موقعاً جديداً ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 400 موقع داخلي في مكة والمشاعر المقدسة. كما قامت المجموعة بنشر أكثر من 8900 هوائي داخل المباني والمواقع الحيوية لضمان توفير خدمات اتصالات موثوقة للحجاج خلال أداء المناسك.

وبهدف مواكبة النمو المتوقع في حركة البيانات، عززت stc مستويات الدعم اللوجستي للعمليات التشغيلية من خلال نشر 90 مركز صيانة في الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى تواجد أكثر من 550 فرداً من الكوادر الميدانية المدربة في أهم المواقع الحيوية، وذلك بهدف تعزيز مستويات الاستجابة والدعم السريع في حالات الأعطال والطوارئ وضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة.

وكانت stc قد أجرت بنجاح عدداً من اختبارات الجاهزية لجميع المواقع التشغيلية في المشاعر المقدسة وفق إستراتيجية متكاملة لإدارة حركة البيانات تواكب أفضل الممارسات العالمية المعتمدة. وبالإضافة إلى ذلك، نشرت المجموعة أنظمة متطورة لإدارة ومراقبة أداء الشبكة بالاعتماد على حلول التشغيل الذاتي، مع توظيف التقنيات المتقدمة لضبط الأحمال وتحسين كفاءة الشبكة خلال أوقات الذروة.

وفي إطار جهودها لتعزيز الربط الدولي، توفر المجموعة خدمةInternational IP VPN التي تربط المواقع المحلية بنظيراتها الدولية عبر شبكة خاصة عالية السرعة، بما يضمن توفير خدمات اتصال آمنة وموثوقة تدعم عمليات تفويج الحجاج عبر المنافذ الدولية، وتشغيل الشبكة بكفاءة وأمان على مستوى جميع المواقع حول العالم. كما عززت المجموعة منظومة الحماية الرقمية للأنظمة الأساسية والتطبيقات المخصصة للحج، مع تفعيل خطة الاستجابة القصوى، وتكثيف أعداد الكوادر الوطنية المتخصصة لضمان الرصد الفوري. كما وظّفت المجموعة العديد من التقنيات المتقدمة للتنبؤ بالمخاطر، فضلاً عن تأمين مواقع شبكة النفاذ (RAN). وبالإضافة إلى ذلك، قامت بتأمين الاتصال المركزي لتقنيات إنترنت الأشياء وأنظمة المراقبة المرئية وبوابات التعرف على الهوية البيومترية في منافذ دخول الحجاج.

وتعكس هذه الجهود التزام مجموعة stc بالمساهمة في تمكين الحجاج من التواصل مع أهلهم وأحبائهم بكل يسر وسهولة، بما يتماشى مع جهود المملكة لتوفير تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.