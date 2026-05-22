ياهي ليلة يا وطن عشنا معها وبها ومن خلالها تأكيد المؤكد على أننا وضعنا المستحيل جانباً وقلنا نحن الواقع الجديد الذي يجب أن نقدم أنفسنا من خلاله على أن القافلة انطلقت ولن تتوقف بدعم شاب شعاره نحلم ونحقق...!!



لوحة العشاء الأخير ذرفت فيها دموع حزن ودموع فرح والأكيد أن هناك من يردد إلى أين ذاهبون السعوديون......؟ ونحن نجيب ليس بعد فقط استمتعوا معنا فنحن نمثل الرسالة الواضحة للرياضة عملاً وتعاملاً....!!



فاز النصر بالدوري ولا بأس أن تستمتعوا بكرة القدم وأفراحها بعيداً عن الغضب أو الانفعال فهي أي كرة القدم لا تحترم إلا من يضعها حيث يريد العقل والأقدام أداة يحكمها عقل مبدع....!!



غادر ضمك وبقي الرياض وكانت فرحة لاعبي الرياض أكبر من يحتويها ملعب خالٍ من الجمهور....!!



ليلة الوداع تذكرت فيها أن جرح الاتحاد ينزف بعد أن نصب القادسية السيرك في مرماه بخماسية بكى منها طفل وردد عاشق عتيق لن نسامح من وضع الاتحاد في هذا الموضع...!!؟



الأهلي خرج بسوبر ونخبة آسيوية، وهو بلا شك منجز كبير منح من خلاله الكرة السعودية بوصفه بطل نخبتين نقاطاً تجاوزنا بها الاتحاد الياباني في الترتيب على مستوى الاتحادات المحلية بصدارة مطلقة ورفع مقاعدنا في دوري الأبطال (4+1)، وهذا مفخرة لنا جميعاً....!!



يجب أن نحمي هذا المشروع بل هذا الجمال من متسلقين يحاولون التقليل من مشروعنا بكلام ظاهره عشق وباطنه تشويه....!!



نحن نحب الجميع ونفخر بمشاركتهم متابعة وحضوراً، لكن لا بد أن نفرز ومن خلال هذا الفرز ننبه إلى أن من يقول عن دورينا فاسد ويقلل من إنجاز نادٍ سعودي ويسقط على نادٍ سعودي آخر يحمل أجندة وعلينا أن نتصدى له فحسن النية في مثل هذه الحالة ينبغي أن نضعه جانباً.....!!!



موسم أبطاله ثلاثة سوبر وكأس ودوري لكن نجمه دون شك الأهلي الذي منح الوطن نخبتين في أقل من عام...!



مبروك هذا النجاح للجميع.. وأستثني نقلاً لم يكن جيداً.. وناقلاً كان أقل من الطموح....!!!!



أخيراً: لا أحب المنافسة ولا أحب الأشياء التي تتطلب أن أثبت استحقاقي لها، مع أنني أستطيع أن أظفر بِها لو شِئت، لكن فكرة إثبات جدارتي للآخرين ليست مِن أولوياتي.