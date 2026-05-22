في عالم الفن، لا تبدو المشكلة الحقيقية في الوصول إلى الشهرة، بل في القدرة على البقاء داخلها دون أن يفقد الإنسان نفسه. فالنجاح السريع أصبح ممكنًا أكثر من أي وقت مضى، لكن السقوط أيضًا أصبح أسرع، وأصبحت المسافة بين «النجم الصاعد» و«الاسم الذي يختفي بهدوء» أقصر بكثير مما كانت عليه سابقًا.

ولهذا، فإن السؤال الحقيقي اليوم لم يعد: كيف ينجح الفنان؟

بل: كيف يعيش طويلًا في ذاكرة الناس؟

فالنجومية الحديثة لم تعد قائمةً على الموهبة وحدها، مهما كانت استثنائية، بل على القدرة على إدارة هذه الموهبة بوعي طويل المدى. وهنا يبدأ الفرق بين من يحقق نجاحًا مؤقتًا، ومن يتحول إلى اسم يحافظ على احترام الناس ومكانته لسنوات طويلة.

كثير من الفنانين يحققون وهجًا سريعًا مع أول نجاح جماهيري، ثم يبدأ التحول التدريجي في صورتهم الذهنية؛ يتغير الخطاب، ويتضخم الحضور الشخصي، ويصبح التعامل مع الجمهور والإعلام والزملاء قائمًا على فكرة «النجم الذي لا يُمس». وفي كثير من الأحيان، لا يكون السقوط بسبب ضعف الموهبة، بل بسبب سوء إدارة النجاح نفسه.

فالشهرة بطبيعتها تختبر الإنسان أكثر مما تكافئه.

وهذا لا يخص الفنانين وحدهم. فكل إنسان يتحول إلى «نجم» في مجاله سواء في الفن أو الرياضة أو الإعلام أو الأعمال يدخل في اختبار مختلف تمامًا. فالصعود المهني قد يمنح الإنسان حضورًا واسعًا، لكنه يكشف أيضًا طريقته في التعامل مع الناس، وقدرته على الحفاظ على تواضعه، ومدى وعيه بأن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الشهرة.. بل بكيفية حملها.

ولهذا، فإن صناعة النجومية في العالم اليوم لم تعد تُترك للعفوية وحدها. ففي هوليوود مثلًا، توجد فرق كاملة ومتخصصون فقط في إدارة الصورة الذهنية للمشاهير؛ لأن المسألة لم تعد مرتبطة بالموهبة فقط، بل بكيفية إدارة الحضور، والعلاقة مع الجمهور، وطريقة الظهور الإعلامي، وفهم أثر كل كلمة أو تصرف على المدى الطويل.

ومن هنا يمكن فهم لماذا يعيش بعض النجوم طويلًا في وجدان الناس، بينما يختفي آخرون رغم النجاح السريع أو الأرقام الكبيرة.

وفي تقديري، فإن الفنان هشام ماجد يقدم نموذجًا ذكيًا في هذا الجانب، ليس فقط بسبب نجاحه الفني، بل بسبب الطريقة التي أدار بها هذا النجاح. فالرجل، رغم ما حققته أعماله من حضور جماهيري وإيرادات كبيرة، ما زال يحتفظ بصورة ذهنية هادئة ومتزنة، بعيدة عن الضجيج أو التعالي أو استنزاف الحضور الإعلامي بصورة مبالغ فيها.

طريقته في التعامل مع زملائه، وحضوره الإعلامي الهادئ، وخفة ظله الطبيعية، وعلاقته البسيطة مع الجمهور، كلها ليست تفاصيل عابرة، بل جزء من فهم عميق لكيفية بناء اسم يعيش طويلًا. فالناس قد تُعجب بالموهبة، لكنها في النهاية تحترم الإنسان الذي ينجح دون أن يتحول نجاحه إلى عبء على من حوله.

وفي رأيي، فإن هذا النوع من الوعي هو ما يجعل أسماء معينة قادرة على البقاء طويلًا داخل ذاكرة الجمهور العربي، لا كنجوم موسميين، بل كأسماء تتحول مع الوقت إلى جزء من تاريخ الفن نفسه. ولهذا، لا أستغرب أن يستمر هشام ماجد كواحد من الأسماء المؤثرة والراسخة في السينما المصرية والعربية خلال السنوات القادمة؛ لأن المسألة لم تعد موهبة فقط.. بل فهم لكيفية إدارة الموهبة نفسها.

كما أن ما يحدث اليوم في السوق السينمائية السعودية يؤكد أن المنطقة كلها تدخل مرحلة مختلفة تمامًا من صناعة الترفيه. فالأرقام التي بدأت تحققها بعض الأعمال داخل المملكة تعكس سوقًا تتطور بسرعة، وجمهورًا أصبح أكثر حضورًا وتأثيرًا، وصناعة لم تعد هامشية كما كانت قبل سنوات قليلة. وهذا يعني أن مفهوم «النجم» نفسه سيتغير، لأن الاستمرار في هذه المرحلة لن يعتمد فقط على الموهبة، بل على القدرة على إدارة الاسم، والحضور، والعلاقة مع الناس، والإعلام، والسوق.

فالنجومية في النهاية ليست مجرد موهبة أمام الكاميرا، بل وعي كامل بكيفية العيش تحت الضوء دون أن يبتلعك الضوء نفسه.

ولهذا، فإن بعض النجوم ينجحون مرة.. بينما القليل فقط يعرف كيف يبقى طويلًا.