تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا ضخمة سنويًا لتنظيم موسم الحج وخدمة ملايين الحجاج، وتُعد التصاريح الرسمية شرطًا أساسيًا لأداء المناسك، وهذه التصاريح ليست مجرد إجراء إداري، بل هي أداة تنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتوزيعهم بشكل يراعي الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة مثل منى وعرفات ومزدلفة، ومن المؤكد أن الالتزام بالحصول على تصريح الحج ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو جزء أساسي من منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح وضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة، فكل تصريح يصدر يمثل مقعدًا محسوبًا ضمن الطاقة الاستيعابية للمشاعر، ويقابله تخطيط دقيق للخدمات من نقل وإعاشة ورعاية صحية، وبالتالي فإن تجاوز هذا النظام يعرِّض الحاج وغيره لمخاطر كثيرة.

يُعد تنظيم موسم الحج مهمة بالغة التعقيد، تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الجهات، ومن هنا جاءت أهمية تصاريح الحج التي لا تقتصر وظيفتها على تنظيم الدخول فحسب، بل تمتد لضمان توزيع الحجاج بشكل متوازن على المشاعر المقدسة، بما يحقق أعلى درجات السلامة والانسيابية في التنقل وأداء المناسك.

وتعد ظاهرة حملات الحج الوهمية واحدة من أخطر الممارسات التي تقترن باقتراب موسم الحج كل عام؛ حيث يستغل بعض ضعاف النفوس شوق المسلمين لأداء تلك الفريضة الجليلة، فيقومون بالترويج لحملات غير نظامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مكاتب وهمية، مقدّمين وعودًا مغرية بأسعار منخفضة، ولا تقتصر المشكلة في تلك الحملات الوهمية على الاحتيال المالي فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تعريض الحجاج لمخاطر حقيقية، مثل عدم توفر سكن مناسب، أو وسائل نقل آمنة، بل قد تصل إلى مرحلة تركهم دون خدمات أساسية خلال أوقات الذروة، بخلاف احتمالية أن يواجه الحاج الذي يؤدي المناسك دون تصريح رسمي لعقوبات قانونية.

تكمن خطورة حملات الحج الوهمية في عدة أبعاد، أولها البعد المالي حيث يدفع الراغب في الحج مبالغ قد تمثل كل ما يملك مقابل وعود لن تتحقق، وثانيها البعد الأمني، فقد يجد الحاج غير النظامي نفسه بدون سكن أو نقل أو خدمات أساسية، وربما عالقًا في أماكن مزدحمة دون توجيه أو حتى رعاية، أما البعد الثالث فهو البعد القانوني، فقد يعرض هذا النوع من الحجاج أنفسهم للمساءلة نتيجة أدائهم المناسك دون الحصول على تصريح رسمي.

ولا تقف آثار هذه الظاهرة عند حدود الفرد، بل تمتد لتؤثر على منظومة الحج ككل، إذ يؤدي وجود حجاج غير نظاميين إلى زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتية، مما يربك الخطط التشغيلية التي وضعتها الجهات المختصة لاستيعاب أعداد محددة من الحجاج، وهذا بدوره قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للحجاج النظاميين، ويزيد من احتمالات الحوادث أو حالات التكدّس.

الجهات المختصة في السعودية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، شددت مرارًا على ضرورة التعامل فقط مع الحملات المعتمدة واستخدام المنصات الرسمية لحجز تصاريح الحج، مثل التطبيقات الإلكترونية المعروفة التي تضمن الشفافية والمصداقية، كما أطلقت حملات توعوية لتحذير المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لهذه الأساليب الاحتيالية، ولا شك أن الالتزام بالحصول على تصاريح الحج لا يعكس فقط احترام الأنظمة، بل يُسهم بشكل مباشر في إنجاح موسم الحج وضمان سلامة الجميع، فكل حاج يحمل تصريحًا هو جزء من منظومة دقيقة تُدار بأعلى مستويات التنظيم، بدءًا من دخوله إلى مكة المكرمة، مرورًا بتنقله بين المشاعر، وصولًا إلى عودته سالمًا إلى وطنه.

يلعب الوعي المجتمعي دورًا محوريًا في الحد من انتشار هذه الحملات، إذ يتعيّن على الأفراد التحقق من مصداقية أي جهة تقدم خدمات الحج، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المُضللة أو العروض غير الواقعية، ولا شك لدينا في أن مواجهة حملات الحج الوهمية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، وهي تتطلب وعيًا والتزامًا وتعاونًا من الجميع، وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية جهودها الكبيرة في تنظيم هذا الحدث الإسلامي العظيم، يبقى التزام الحاج بالتصاريح الرسمية الضمان الحقيقي لأداء فريضة الحج بأمان وطمأنينة، بعيدًا عن مخاطر الاستغلال والتربّح غير المشروع.