تستعد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لفرض قيود جديدة على دخول المسافرين الأجانب القادمين من الدول المتضررة من تفشي فايروس إيبولا، في خطوة تهدف إلى الحد من خطر انتقال العدوى إلى الولايات المتحدة.

وبموجب القواعد الجديدة، التي يبدأ تطبيقها، اليوم (الخميس)، ستُلزم جميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة والتي تقل مسافرين أجانب زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال آخر 21 يوماً بالهبوط حصراً في مطار واشنطن دالاس الدولي بولاية فرجينيا.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن القرار جاء بتوجيه من الوزير ماركواين مولين، موضحة أن الهدف هو تركيز المسافرين القادمين من مناطق الخطر في مطار واحد، حيث تتركز الموارد الصحية الأمريكية لتطبيق إجراءات وقائية وفحوصات صحية مشددة.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ستعزز عمليات الفحص الصحي ومراقبة المسافرين والاستجابة الوقائية، بالتنسيق مع شركات الطيران والشركاء الدوليين ومسؤولي المنافذ الحدودية.

وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحديد المسافرين الذين ربما تعرضوا لفايروس إيبولا ومتابعتهم صحياً، دون الكشف عن طبيعة البروتوكولات الصحية التي ستُطبق عند وصولهم إلى مطار دالاس.

قيود إضافية من مراكز مكافحة الأمراض

ويأتي القرار بعد يومين فقط من إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) فرض قيود على دخول غير الأمريكيين الذين زاروا الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ولم توضح السلطات الأمريكية بعد كيفية تنسيق أو دمج الإجراءات الجديدة مع القيود التي أعلنتها مراكز مكافحة الأمراض.

تفشٍ متسارع للفايروس

وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض قد أكدت في 15 مايو الجاري تفشي فايروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن عدد الحالات المشتبه بها تجاوز 600 حالة حتى الآن، بينها 139 وفاة محتملة مرتبطة بالفايروس، مشيراً إلى أن المرض ربما كان ينتشر منذ فترة قبل اكتشافه رسمياً.

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية إصابة طبيب أمريكي يعمل مع منظمة تبشيرية في الكونغو بالفيروس، قبل نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، فيما كشفت تقارير تعرض ستة أمريكيين آخرين للعدوى المحتملة.

ويقول خبراء الصحة إن التفشي الحالي مرتبط بسلالة «بونديبوجيو» من فايروس إيبولا، وهي سلالة لا تتوفر لها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة.

ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية أن التفشي يمثل حالة طوارئ صحية دولية، فإنها أكدت أنه لا يرقى حالياً إلى مستوى الجائحة العالمية.