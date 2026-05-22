أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» دخول مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز قائمة المرشحين لتدريب النصر في الموسم القادم، خلفاً لمواطنه جورجي جيسوس.

وأعلن جيسوس رحيله عن النصر رسمياً عقب قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، بعد التغلب على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس (الخميس).



مارتينيز ضمن القائمة المختصرة

وقالت المصادر إن روبرتو مارتينيز ضمن قائمة مختصرة تضم نحو ثلاثة مدربين لتدريب النصر الموسم القادم، خصوصا أن عقده مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ينتهي عقب بطولة كأس العالم 2026.



علاقة رائعة برونالدو

وأضافت أن روبرتو مارتينيز تربطه علاقة رائعة بقائد النصر كريستيانو رونالدو، وهو ما قد يعزز حظوظه لتولي قيادة «العالمي»، لكن لا توجد مفاوضات رسمية في الوقت الحالي.



غوارديولا «في الصورة»

وكان جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، قد أكد لـ«عكاظ» أن موكله تلقى اتصالاً من نادي النصر لمناقشة إمكانية توليه تدريب الفريق بداية من الموسم القادم.

وأوضح وكيل المدرب الإسباني أن التواصل كان قبل شهر ونصف دون أي التزام أو عرض مكتوب، لكن لا توجد أي اتصالات في الوقت الراهن.