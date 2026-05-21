أعلن مدرب منتخب السنغال بابي ثياو عن قائمة أسود «التيرانغا» التي ستخوض بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

استدعاء «ثلاثي روشن»

وشهدت قائمة السنغال تواجد ثلاثة نجوم من دوري روشن السعودي، وهم حارس الأهلي إدوارد ميندي، ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي، ونجم النصر ساديو ماني.

قائمة السنغال لكأس العالم

حراس المرمى: إدوارد ميندي، موري دياو، يفان ضيوف.

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس، الحاج مالك ضيوف، كريبين دياتا، أنطوان ميندي، خاليدو كوليبالي، عبد الله سيك، موسى نياخات، مصطفى مبو، إيلي كامارا، مامادو سار.

خط الوسط: حبيب ديارا، بابي مطر سار، باثي سيس، بابي غاي، لامين كامارا، بارا سابوكو ندياي، إدريسا غانا غاي.

الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، إبراهيم مباي، أساني دياو، إليمان ندياي، شريف ندياي، بامبا دينغ، نيكولاس جاكسون.

مجموعة السنغال

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات فرنسا والعراق والنرويج.