أعلن مدرب منتخب السنغال بابي ثياو عن قائمة أسود «التيرانغا» التي ستخوض بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.
استدعاء «ثلاثي روشن»
وشهدت قائمة السنغال تواجد ثلاثة نجوم من دوري روشن السعودي، وهم حارس الأهلي إدوارد ميندي، ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي، ونجم النصر ساديو ماني.
قائمة السنغال لكأس العالم
حراس المرمى: إدوارد ميندي، موري دياو، يفان ضيوف.
خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس، الحاج مالك ضيوف، كريبين دياتا، أنطوان ميندي، خاليدو كوليبالي، عبد الله سيك، موسى نياخات، مصطفى مبو، إيلي كامارا، مامادو سار.
خط الوسط: حبيب ديارا، بابي مطر سار، باثي سيس، بابي غاي، لامين كامارا، بارا سابوكو ندياي، إدريسا غانا غاي.
الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، إبراهيم مباي، أساني دياو، إليمان ندياي، شريف ندياي، بامبا دينغ، نيكولاس جاكسون.
مجموعة السنغال
ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات فرنسا والعراق والنرويج.
Senegal's coach Pape Thiaw announced the list of the "Lions of Teranga" that will compete in the 2026 World Cup, scheduled to take place in the United States, Canada, and Mexico from June 11 to July 19.
Call-up of the "Roshen Trio"
The Senegalese squad includes three stars from the Saudi Roshen League: Al Ahli's goalkeeper Edouard Mendy, Al Hilal's defender Kalidou Koulibaly, and Al Nassr's star Sadio Mané.
Senegal's World Cup Squad
Goalkeepers: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yvan Diouf.
Defense: Ismail Jakobs, Haji Malik Diouf, Krépin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niane, Mustafa Mbow, Ilyas Kamara, Mamadou Sarr.
Midfield: Habib Diallo, Pape Matar Sarr, Bassy Siss, Pape Gueye, Lamine Camara, Bara Sabouko Ndiaye, Idrissa Gana Gueye.
Attack: Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Assane Diallo, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye, Bamba Dieng, Nicolas Jackson.
Senegal's Group
The Senegalese team is placed in Group 9 of the 2026 World Cup, alongside the teams from France, Iraq, and Norway.