أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية استقالة 5 أعضاء من مجلس الإدارة وعضو من لجنة المراجعة، اعتباراً من اليوم (الخميس)، وذلك عقب القرارات الأخيرة الصادرة من هيئة السوق المالية بحق عدد من المسؤولين المرتبطين بالشركة.

وشملت الاستقالات:

* صبحي بترجي – رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

* مكارم بترجي – نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

* عمرو خاشقجي – عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة (مستقل)

* محمد بن صديق – عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقل)

* سلطان بترجي – عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

* أحمد الدهلوي – عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

وأكدت الشركة استمرار أعمالها التشغيلية بصورة اعتيادية، مع المحافظة على مصالح المساهمين، مشيرة إلى أن الاستقالات لا يترتب عليها أي أثر مالي جوهري على الشركة أو مركزها المالي.

وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب الأعضاء الجدد وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.