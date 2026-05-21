أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الخميس)، عن «استياء» الولايات المتحدة والحلفاء في الناتو، مما تقوم به إيران، قائلاً: «من الواضح أننا نتعامل مع نظام متصدع في إيران».



واعتبر أن النظام الإيراني سيجعل الاتفاق مع الولايات المتحدة «غير ممكن»، معلناً رفض بلاده لنظام تحصيل الرسوم الذي فرضته طهران في مضيق هرمز.



وأشار روبيو إلى إن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى إيران «الليلة»، في إشارة إلى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مضيفاً: «هناك مؤشرات جيدة بشأن إيران وسنرى ما سيحدث».



وأوضح أن ترمب يفضل اتفاقاً مع إيران لكن الخيار العسكري على الطاولة.



وحول الموقف من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال روبيو: غاضبون جداً ومحبطون تجاه موقف الناتو بشأن إيران، مضيفاً: صواريخ إيران تهدد أوروبا وكان على الناتو الانضمام لحملتنا.



وأشار إلى أن الناتو يرفض القيام بأي شيء تطلبه أمريكا، مبيناً أن الرئيس يشعر بخيبة أمل كبيرة من عدم وقوف الناتو إلى جانب أمريكا.



وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت إن منير عاصم سيزور طهران، لـ«تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي بين إيران والولايات المتحدة».



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم، إجبار 94 سفينة تجارية على تغيير مسارها وتعطيل 4 منذ بدء الحصار البحري على إيران، موضحة أنها تستهدف منع تدفق التجارة إلى وخارج الموانئ الإيرانية.



في المقابل، ذكر التلفزيون الإيراني أن 31 سفينة عبرت مضيق هرمز بتنسيق من الحرس الثوري خلال الساعات الـ24 الماضية.