تعرض نجم نادي سانتوس نيمار دا سيلفا لإصابة جديدة، قبل أسابيع قليلة من مشاركته المرتقبة مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026.

وكانت قائمة البرازيل التي أعلن عنها المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الأسبوع قد شهدت عودة نيمار لتمثيل «السيليساو» بعد غياب طويل، إلا أن إصابة اللاعب بعد أيام قليلة من إعلان القائمة أثارت قلق عشاق «السامبا».

تفاصيل إصابة نيمار



وأكد رئيس القسم الطبي في نادي سانتوس رودريغو زغيب أن نيمار يعاني من إصابة بسيطة في ربلة ساقه اليمنى، لن تمنعه من الانضمام إلى معسكر منتخب البرازيل المقرر انطلاقه في 27 مايو الجاري، استعداداً لمونديال 2026.

مجموعة البرازيل



ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي وأسكتلندا.

أرقام نيمار مع «السيليساو»



ويُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفاً، وقد شارك في 128 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2010.