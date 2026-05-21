كشف لاعب نادي الاتحاد حسام عوار، عبر حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل حالته الصحية التي أبعدته عن مواجهة فريقه مساء اليوم، مؤكداً أنه خاض مباراة الشباب الأخيرة رغم معاناته من المرض وارتفاع درجة الحرارة، تقديراً لأهمية المرحلة التي يمر بها الفريق في ختام الموسم.



وأوضح عوار أنه لعب أمام الشباب وهو يعاني من الحمى والتهاب اللوزتين، قبل أن تتفاقم حالته الصحية بعد المباراة، ما استدعى دخوله المستشفى بسبب بعض المضاعفات، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من التدرب خلال الأيام الثلاثة الماضية، الأمر الذي جعله غير قادر على التواجد بشكل تنافسي في لقاء اليوم.



وأضاف اللاعب أنه أراد توضيح حقيقة غيابه، مؤكداً التزامه الكامل تجاه نادي الاتحاد وجماهيره، وأنه لم يتهرب يوماً من مسؤولياته، مشدداً على حبه واحترامه الكبيرين للنادي وأنصاره.



وسيغيب حسام عوار عن مواجهة الاتحاد مساء اليوم أمام القادسية بسبب تعرضه لالتهاب في اللوزتين وارتفاع في درجة الحرارة، في ضربة فنية للفريق الذي يواصل سعيه لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.