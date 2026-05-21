وجّه كابتن نادي النصر سابقاً ماجد عبدالله نداءً قوياً للاعبين قبل مباراة الفريق الحاسمة مساء اليوم أمام ضمك عند الساعة 9:00 على ملعب الأول بارك في الجولة الأخيرة الحاسمة بدوري روشن السعودي والذي قال: «يا عالميين، موعد الحسم والفرح بإذن الله، ومباراتنا أمام ضمك تحتاج لتركيز عالٍ داخل الملعب من أول دقيقة إلى آخر دقيقة؛ لأن ضمك فريق محترم وسيقاتل بكل قوته، وكل الأندية تلعب أمام النصر وكأنها مباراة بطولة». وأضاف: «لذا نحتاج الروح، والقتال على كل كرة، وعدم التهاون أبداً حتى صافرة النهاية». وقال عبر حسابه في منصة (X): «يا أبطال.. العبوا بروح النصر المعروفة، وبروح المدرج، وبقيمة هذا الشعار العظيم، وجمهوركم كالعادة خلفكم، يساندكم، ويثق بكم حتى آخر لحظة، وبإذن الله سنفرح جميعاً مساء اليوم، والنصر سيكون بطلاً لدوري روشن».