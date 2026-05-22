حقق فريق القادسية فوزًا عريضًا على مضيفه الاتحاد بنتيجة (1-5) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ(34) والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين (روشن السعودي).



وافتتح مصعب الجوير التسجيل للقادسية مبكرًا عند الدقيقة الثانية، فيما أضاف جوليان كوينونيس الهدف الثاني عند الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويعزز النتيجة بهدف آخر بعد دقيقة واحدة، في حين سجل لاعب الاتحاد يوسف النصيري هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 41، كما سجل محمد أبو الشامات هدفًا في الدقيقة 55، وأضاف كوينونيس هدفه الثالث والشخصي عند الدقيقة 64.



وبهذا الانتصار، رفع القادسية رصيده إلى 77 نقطة لينهي الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة في المركز الخامس، ليضمن التأهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب منافسة شرسة على المركز الخامس مع فريق التعاون الذي خسر من نظيره الحزم بهدفين دون رد.