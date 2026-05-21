أسفرت قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً (مونديال الناشئين)، التي أقيمت اليوم (الخميس) في مدينة زيورخ السويسرية، عن تواجد الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وهايتي وأوروغواي.

وتستضيف قطر منافسات البطولة خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر القادمين، بمشاركة 48 منتخباً وفقاً للنظام الموسع الذي طُبق للمرة الأولى في نسخة 2025.

نتائج قرعة كأس العالم تحت 17 عاماً

المجموعة الأولى: قطر - بنما - مصر - اليونان.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أحد المنتخبات المتأهلة من أفريقيا - كاليدونيا الجديدة - الإكوادور.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - أستراليا - أحد المنتخبات المتأهلة من أفريقيا - الدنمارك.

المجموعة الرابعة: فرنسا - هايتي - السعودية - أوروغواي.

المجموعة الخامسة: إيطاليا - جامايكا - ساحل العاج - أوزبكستان.

المجموعة السادسة: السنغال - كرواتيا - كوبا - طاجيكستان.

المجموعة السابعة: مالي - نيوزيلندا - بلجيكا - فيتنام.

المجموعة الثامنة: إسبانيا - الصين - فيجي - المغرب.

المجموعة التاسعة: البرازيل - أيرلندا - تنزانيا - كوستاريكا.

المجموعة العاشرة: الولايات المتحدة - الجبل الأسود - تشيلي - الجزائر.

المجموعة الحادية عشرة: المكسيك - رومانيا - الكاميرون - فنزويلا.

المجموعة الثانية عشرة: اليابان - كولومبيا - صربيا - هندوراس.