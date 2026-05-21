هي الأولى من نوعها في مدينة إزمير، نظمت تركيا مناورات عسكرية أطلقت عليها مناورات EFES، جرى خلالها استعراض الدفاعات العسكرية التركية عبر شركات إنتاج السلاح (أصفات- أسيلسان).



وتسلط المناورات التي جرت بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع ومسؤولين عسكريين من 50 دولة، الضوء على القدرات العملياتية للقوات المسلحة التركية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحروب الحديثة، إلى جانب استخدامها للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة؛ حيث تسعى تركيا إلى تصدير نموذج التسليح الخاص بها عبر شركات صناعة السلاح التي باتت تتنافس على مستوى الشرق الأوسط والعالم.



بالتزامن مع المناورات العسكرية التي شاركت فيها 50 دولة، نظمت الشركات التركية العاملة في مجال التسليح معرضاً عسكرياً بالتنسيق مع وزارة الدفاع التركية، وبمشاركة شركات الصناعات الدفاعية التركية، وهي ASFAT، و HAVELSAN، و ROKETSAN، و MKE، و ASELSAN.



ويشهد المعرض استعراض أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، والأنظمة الصاروخية، والمدرعات، وتقنيات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.



كما يتضمن عروضاً ومناورات ميدانية حية تعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية التركية، وقدرتها على مواكبة التقنيات الدفاعية الحديثة.