أوقعت قرعة بطولة كأس العالم تحت 17، التي سحبت اليوم (الخميس) في مدينة زيورخ السويسرية، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا، هايتي، الأوروغواي، حيث من المقرر أنطلاقتها خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر القادمين، في العاصمة القطرية «الدوحة» بمشاركة 48 منتخبًا وفقًا للنظام الموسّع الذي طُبّق للمرة الأولى في نسخة 2025، حيث جرى توزيع المنتخبات المتأهلة على 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، ما يمهّد لنسخة مليئة بالمنافسة والإثارة ضمن ثاني بطولة من أصل خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029، إذ أسفرت القرعة على النحو التالي:



المجموعة (1): قطر، بنما، مصر، اليونان.



المجموعة (2):كوريا الجنوبية، مرشح إفريقيا 1، كاليدونيا الجديدة، الإكوادور.



المجموعة (3):الأرجنتين، أستراليا، مرشح إفريقيا 1، الدنمارك



المجموعة (4):المنتخب السعودي، فرنسا، هايتي، الأوروغواي



المجموعة (5):إيطاليا، جامايكا، كوت ديفوار، أوزبكستان.



المجموعة (6):السنغال، كرواتيا، كوبا، طاجيكستان.



مجموعة (12):اليابان، كولومبيا، صربيا، هندوراس



مجموعة (11): المكسيك، رومانيا، الكاميرون، فنزويلا



مجموعة (10): الولايات المتحدة الأمريكية، مونتينيغرو، تشيلي، الجزائر



مجموعة (9): البرازيل، جمهورية أيرلندا، تنزانيا، كوستاريكا



مجموعة (8): إسبانيا، الصين، فيجي، المغرب.



مجموعة (7): مالي، نيوزيلندا، بلجيكا، فيتنام.



من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026 جاسم الجاسم، التزام قطر بتقديم نسخة استثنائية جديدة من البطولة العالمية المرموقة، وقال الجاسم: «صنعت قطر التاريخ العام الماضي باستضافة أول بطولة تابعة لاتحاد الدولي لكرة القدم بنظام 48 منتخبًا، حيث استقبلنا 1008 لاعب ناشئ، فيما حضر أكثر من 197 ألف مشجع 104 مباريات أُقيمت على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير زون، في أجواء احتفالية استثنائية. كما اجتمع 130 كشّافًا من أبرز الأندية العالمية لمتابعة الجيل الصاعد من نجوم كرة القدم عن قرب. ونفخر بالدور الذي لعبته نسخة 2025 في إبراز مواهب صاعدة مثل حمزة عبد الكريم، وماتيوس ميدي، وأنيسيو كابرال، وسامويلي إيناسيو.



وأضاف: «هذا العام، نبني على كل ما تعلمناه من نسخة 2025 لتقديم تجربة أكبر وأفضل للاعبين والمشجعين ومجتمع كرة القدم العالمي، ونهنئ جميع المنتخبات المتأهلة، ونتطلع إلى الترحيب بكم في الدوحة».



وتُقام مباريات البطولة في مجمع المنافسات بأسباير زون، حيث سيحظى المشجعون بأجواء مميزة ضمن تجربة كروية متكاملة أشبه بالمهرجان الرياضي. وقد شكّل نموذج الاستضافة المركزية أحد أبرز مميزات نسخة 2025، إذ أتاح للمشجعين وكشّافي المواهب حضور عدة مباريات يوميًا بكل سهولة.



ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر على استاد خليفة الدولي، الصرح الرياضي العريق الذي يصادف هذا العام مرور 50 عامًا على افتتاحه عام 1976، والذي سبق له استضافة العديد من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك مباريات ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™️.