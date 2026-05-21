أوقعت قرعة بطولة كأس العالم تحت 17، التي سحبت اليوم (الخميس) في مدينة زيورخ السويسرية، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا، هايتي، الأوروغواي، حيث من المقرر أنطلاقتها خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر القادمين، في العاصمة القطرية «الدوحة» بمشاركة 48 منتخبًا وفقًا للنظام الموسّع الذي طُبّق للمرة الأولى في نسخة 2025، حيث جرى توزيع المنتخبات المتأهلة على 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، ما يمهّد لنسخة مليئة بالمنافسة والإثارة ضمن ثاني بطولة من أصل خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029، إذ أسفرت القرعة على النحو التالي:
المجموعة (1): قطر، بنما، مصر، اليونان.
المجموعة (2):كوريا الجنوبية، مرشح إفريقيا 1، كاليدونيا الجديدة، الإكوادور.
المجموعة (3):الأرجنتين، أستراليا، مرشح إفريقيا 1، الدنمارك
المجموعة (4):المنتخب السعودي، فرنسا، هايتي، الأوروغواي
المجموعة (5):إيطاليا، جامايكا، كوت ديفوار، أوزبكستان.
المجموعة (6):السنغال، كرواتيا، كوبا، طاجيكستان.
مجموعة (12):اليابان، كولومبيا، صربيا، هندوراس
مجموعة (11): المكسيك، رومانيا، الكاميرون، فنزويلا
مجموعة (10): الولايات المتحدة الأمريكية، مونتينيغرو، تشيلي، الجزائر
مجموعة (9): البرازيل، جمهورية أيرلندا، تنزانيا، كوستاريكا
مجموعة (8): إسبانيا، الصين، فيجي، المغرب.
مجموعة (7): مالي، نيوزيلندا، بلجيكا، فيتنام.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026 جاسم الجاسم، التزام قطر بتقديم نسخة استثنائية جديدة من البطولة العالمية المرموقة، وقال الجاسم: «صنعت قطر التاريخ العام الماضي باستضافة أول بطولة تابعة لاتحاد الدولي لكرة القدم بنظام 48 منتخبًا، حيث استقبلنا 1008 لاعب ناشئ، فيما حضر أكثر من 197 ألف مشجع 104 مباريات أُقيمت على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير زون، في أجواء احتفالية استثنائية. كما اجتمع 130 كشّافًا من أبرز الأندية العالمية لمتابعة الجيل الصاعد من نجوم كرة القدم عن قرب. ونفخر بالدور الذي لعبته نسخة 2025 في إبراز مواهب صاعدة مثل حمزة عبد الكريم، وماتيوس ميدي، وأنيسيو كابرال، وسامويلي إيناسيو.
وأضاف: «هذا العام، نبني على كل ما تعلمناه من نسخة 2025 لتقديم تجربة أكبر وأفضل للاعبين والمشجعين ومجتمع كرة القدم العالمي، ونهنئ جميع المنتخبات المتأهلة، ونتطلع إلى الترحيب بكم في الدوحة».
وتُقام مباريات البطولة في مجمع المنافسات بأسباير زون، حيث سيحظى المشجعون بأجواء مميزة ضمن تجربة كروية متكاملة أشبه بالمهرجان الرياضي. وقد شكّل نموذج الاستضافة المركزية أحد أبرز مميزات نسخة 2025، إذ أتاح للمشجعين وكشّافي المواهب حضور عدة مباريات يوميًا بكل سهولة.
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر على استاد خليفة الدولي، الصرح الرياضي العريق الذي يصادف هذا العام مرور 50 عامًا على افتتاحه عام 1976، والذي سبق له استضافة العديد من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك مباريات ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™️.
The draw for the Under-17 World Cup, which took place today (Thursday) in Zurich, Switzerland, placed the Saudi national team in Group D alongside France, Haiti, and Uruguay. The tournament is scheduled to kick off from November 19 to December 13 in the Qatari capital, Doha, with the participation of 48 teams according to the expanded format implemented for the first time in the 2025 edition. The qualified teams have been distributed into 12 groups, with four teams in each group, paving the way for a version filled with competition and excitement as part of the second of five consecutive editions hosted by Qatar until 2029. The draw results are as follows:
Group (1): Qatar, Panama, Egypt, Greece.
Group (2): South Korea, Africa Qualifier 1, New Caledonia, Ecuador.
Group (3): Argentina, Australia, Africa Qualifier 1, Denmark.
Group (4): Saudi national team, France, Haiti, Uruguay.
Group (5): Italy, Jamaica, Ivory Coast, Uzbekistan.
Group (6): Senegal, Croatia, Cuba, Tajikistan.
Group (12): Japan, Colombia, Serbia, Honduras.
Group (11): Mexico, Romania, Cameroon, Venezuela.
Group (10): United States, Montenegro, Chile, Algeria.
Group (9): Brazil, Republic of Ireland, Tanzania, Costa Rica.
Group (8): Spain, China, Fiji, Morocco.
Group (7): Mali, New Zealand, Belgium, Vietnam.
For his part, the CEO of the Local Organizing Committee for the FIFA U-17 World Cup Qatar 2026, Jassim Al-Jassim, confirmed Qatar's commitment to delivering an exceptional new edition of the prestigious global tournament. Al-Jassim stated: "Qatar made history last year by hosting the first tournament under the FIFA system with 48 teams, where we welcomed 1,008 young players, while more than 197,000 fans attended 104 matches held in eight stadiums within the Aspire Zone, in an extraordinary celebratory atmosphere. Additionally, 130 scouts from prominent global clubs gathered to closely observe the rising generation of football stars. We take pride in the role that the 2025 edition played in showcasing emerging talents such as Hamza Abdul Karim, Matheus Midi, Anisio Cabral, and Samuel Inacio."
He added: "This year, we are building on everything we learned from the 2025 edition to provide a larger and better experience for players, fans, and the global football community. We congratulate all the qualified teams and look forward to welcoming you to Doha."
The tournament matches will take place at the Aspire Zone competition complex, where fans will enjoy a unique atmosphere within a comprehensive football experience resembling a sports festival. The centralized hosting model was one of the most prominent features of the 2025 edition, allowing fans and talent scouts to easily attend multiple matches daily.
The final match is scheduled to be held on December 13 at Khalifa International Stadium, the historic sports venue that marks its 50th anniversary this year since its opening in 1976, and which has previously hosted many of the world's most prominent sporting events, including matches in the FIFA World Cup Qatar 2022™️.