عاد حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير من الاعتزال الدولي للمشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وشهدت قائمة المنتخب الألماني التي أعلن عنها المدرب يوليان ناغلسمان، اليوم (الخميس)، تواجد مانويل نوير ليكون الخيار الأول لحراسة عرين «المانشافت» في المونديال.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي: «نعم، أخطط لأن يكون نوير الخيار الأول لحراسة مرمى منتخب ألمانيا في كأس العالم، والمهمة الرئيسية هي اختيار أفضل ثلاثة حراس للمشاركة في البطولة».

قائمة ألمانيا للمونديال

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ)، ألكسندر نوبل (موناكو)، أوليفر باومان (هوفنهايم).

الدفاع: فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند)، ناثانيال براون (فرانكفورت)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، ديفيد راوم (لايبزيغ)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (بايرن ميونخ)، ماليك ثياو (نيوكاسل).

الوسط: نديم أميري (ماينز)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونخ)، باسكال غروس (برايتون)، جيمي ليويلينغ (شتوتغارت)، لينارت كارل (بايرن ميونخ)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)، أنجيلو ستيلر (شتوتغارت)، فلوريان فيرتز (ليفربول).

الهجوم: ماكسيميليان بيير (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتز (أرسنال)، ليروي ساني (غلطة سراي)، دينيز أونداف (شتوتغارت)، نيك فولتماده (نيوكاسل).