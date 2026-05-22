قبل ساعات قليلة من حجز رحلتها الصيفية لعام 2026، تلقت سيدة خليجية عرضاً سياحياً «لا يُقاوم» لقضاء عطلة كاملة في وجهة شهيرة بسعر يقل عن نصف القيمة المعتادة، يشمل تذاكر الطيران، وفندقاً فاخراً، وتنقلات مجانية.

كل شيء بدا حقيقياً ومثيراً للاهتمام، فالموقع أنيق، والصور احترافية، وخدمة العملاء تتجاوب بسرعة مذهلة، لكن بمجرد تحويل المبلغ: تبخر كل شيء فجأة! اختفت التذاكر والفندق والشركة، وأغلقت أرقام التواصل بالكامل.

هذه الحادثة لم تعد مجرد حالة استثنائية، بل تحولت إلى سيناريو متكرر، ما دفع الخبراء لإطلاق تحذير عاجل وصارم من موجة مواقع وصفحات وهمية تستهدف المسافرين.

فخاخ ذكية.. كيف تستدرجك شبكات النصب؟

كشفت التحذيرات الأساليب الخبيثة التي تعتمد عليها عصابات الإنترنت لسرقة أموالك وبياناتك البنكية:

العرض الخرافي (الأسعار غير المنطقية): اللعب على وتر السعر الرخيص جداً لجذب الضحية واستغلال حماسها قبل أن تبدأ في التحقق والمقارنة.

الضغط النفسي المستمر: إرسال رسائل عاجلة مثل: «العرض سينتهي خلال ثوانٍ» أو «بقي مقعد واحد فقط» لإجبار الضحية على الدفع السريع.

الخدعة الأخطر (الحساب الشخصي): مطالبة العميل بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية بأسماء أفراد بدلاً من الحسابات الرسمية للشركات، أو إرسال روابط دفع مشبوهة لسرقة بيانات البطاقة بالكامل.

تفاصيل صغيرة تفضح «الموقع المزيف»

رغم الاحترافية العالية للمحتالين، إلا أن ثمة ثغرات تفضحهم فوراً:

تغيير الحروف: استخدام نطاقات إلكترونية تشبه المواقع العالمية مع تغيير حرف أو رمز بسيط لا يلاحظه المستخدم المتسرع.

الحسابات الحديثة: الصفحات الوهمية غالباً ما تكون حديثة الإنشاء على منصات التواصل، وتفتقر إلى سجل تفاعلي أو تقييمات حقيقية من مسافرين سابقين.

قواعد تحمي أموالك من الاحتيال

لحماية نفسك وعائلتك من الوقوع في هذا الفخ خلال موسم الإجازات، التزم بالخطوات التالية: