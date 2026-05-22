بارك حارس المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق محمد الدعيع، لجماهير النصر تتُويج فريقها بلقب الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضيفه ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الختامية من المسابقة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية صاحبت مراسم التتويج بالكأس.



وقال في تصريح تلفزيوني: «النصر استحق التتويج باللقب، لأنه عمل بقوة على مدار الموسم رغم أن المنافسة لم تكن سهلة»، وأضاف يقول: «الهلال والنصر والأهلي قدموا كل ما لديهم وخاصةً العالمي الذي نجح في تحقيق اللقب الغائب منذ 7 سنوات بفضل المدرب جيسوس»، مؤكداً أن فريق الهلال قدم موسماً ناجحًا بعد المشاركة الرائعة في كأس العالم للأندية، وتحقيق كأس الملك، وعدم تحقيق الدوري ونخبة آسيا يعود إلى عامل الإرهاق، مطالباً إدارة الهلال بالاستغناء عن المدرب «إنزاغي» لأنه لم يقدم أي جديد للفريق بعد أن تعادل 9 مرات وأهدر الكثير من النقاط.