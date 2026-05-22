كشف مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل الأسباب التي دفعته لاستدعاء مهاجم الأهلي الإنجليزي آيفان توني إلى قائمة المنتخب الإنجليزي خلال المعسكر الحالي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك مقومات هجومية مميزة تجعله إضافة مهمة لخط المقدمة.



وأوضح توخيل في تصريحات إعلامية أن إشادة مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله، الذي سبق أن عمل تحت قيادته لاعبًا، كان لها دور في متابعة اللاعب عن قرب، مشيرًا إلى أن توني يُعد «هدافًا بالفطرة» ويملك أرقامًا مميزة تعكس قدراته التهديفية العالية.



وأضاف مدرب إنجلترا أن توني يتمتع بحضور قوي داخل منطقة الجزاء، وسيكون عنصرًا مفيدًا للمنتخب في اللحظات التي يحتاج فيها الفريق للضغط من أجل تسجيل الأهداف، إلى جانب تميزه في تنفيذ ركلات الجزاء وإجادته التعامل مع الكرات الهوائية.



ويأتي استدعاء توني بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع الأهلي خلال الموسم الحالي، ما أعاده إلى حسابات المنتخب الإنجليزي قبل الاستحقاقات القادمة.