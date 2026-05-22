سجّل مدافع المنتخب السعودي عبدالإله العمري حضورًا لافتًا في سجل الدوري السعودي للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق لقب البطولة موسمين متتاليين بقميصين مختلفين، في إنجاز يعكس استمراريته الفنية وتأثيره داخل المستطيل الأخضر.

وكان العمري قد تُوّج بلقب الدوري في الموسم الماضي مع الاتحاد خلال فترة إعارته من النصر، قبل أن يعود هذا الموسم إلى صفوف النصر ويسهم في تتويج فريقه بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويُعد العمري من أبرز المدافعين السعوديين خلال الأعوام الأخيرة، إذ حافظ على حضوره الأساسي مع الأندية التي مثّلها، إلى جانب مشاركاته المستمرة مع المنتخب السعودي في الاستحقاقات القارية والدولية.

ويعكس هذا الإنجاز القيمة الفنية التي يمتلكها اللاعب، وقدرته على التأقلم وتقديم الإضافة الدفاعية، سواء خلال تجربته مع الاتحاد الموسم الماضي أو عقب عودته إلى النصر هذا الموسم، ليصبح أحد الأسماء التي ارتبطت بتحقيق الألقاب في الدوري السعودي خلال آخر موسمين.