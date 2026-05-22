في هدوء لافت يحيطه الغموض، فجّرت شركة «ميتا» مفاجأة تقنية مدوية بإطلاق تطبيق مستقل تماماً يحمل اسم «Forum»، في خطوة غير متوقعة قد تعيد رسم طريقة تفاعل ملايين المستخدمين مع مجموعات فيسبوك (Facebook Groups).

التطبيق الجديد لم تُعلن عنه الشركة بشكل رسمي، بل ظهر فجأة وصدم الجميع بوجوده على متجر التطبيقات «App Store»، مما أشعل موجة عارمة من التساؤلات حول رغبة مارك زوكربرغ في التخلص من شكل «فيسبوك» التقليدي.

وداعاً للضجيج.. «Forum» يعيد العصر الذهبي للمنتديات

تعتمد فكرة التطبيق الجديد على فصل «مجموعات فيسبوك» تماماً عن الحساب الرئيسي وعزلها في مساحة مستقلة:

نقاشات بلا إعلانات: تصفح المجموعات دون الاختلاط بمنشورات الأصدقاء أو المحتوى العشوائي المقترح من الخوارزميات.

الهوية المجهولة: الصدمة الأكبر أن التطبيق يسمح للمستخدمين بالتفاعل والنقاش داخل المجموعات بهويات شبه مجهولة، وهو توازن حساس تراهن عليه «ميتا» لجذب عشاق الخصوصية.

ولضمان نجاح التطبيق، دعمته «ميتا» بميزتين خارقتين مستندتين إلى الذكاء الاصطناعي، الأولى تتيح للمستخدم استخراج إجابات وملخصات فورية من داخل المجموعات دون الحاجة للبحث اليدوي الطويل، والثانية لمساعدة المشرفين على إدارة المحتوى وتنظيفه من الفوضى.

ويرى خبراء التقنية أن «ميتا» بهذا التطبيق تدخل في حرب علنية ومنافسة مباشرة مع منصة Reddit الشهيرة، محاولةً سحب البساط من تحتها عبر تقديم مساحة أهدأ، وأكثر تركيزاً، فهل ينجح «Forum» في إجبار المستخدمين على هجر تطبيق فيسبوك التقليدي؟